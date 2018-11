Inceneritori, Sergio Costa: "Sono anti-economici, l'opposizione non è ideologica"

"Gli inceneritori sono anti-economici, ci vogliono sette anni per costruirli e altri per rientrare dell'investimento". Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa torna sulla questione termovalorizzatori spiegando che l'opposizione "non è ideologica ma economica" e rivelando che "la Lombardia chiuderà tre inceneritori e il Veneto due".