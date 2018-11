Inceneritori, resta alta la tensione. Salvini: "Rifiuti producano utili". Di Maio: "Non sono nel contratto, il problema non si pone"

Restano contrapposte le posizioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio sul tema degli inceneritori. "I rifiuti vanno smaltiti producendo anche utili, energia, ricchezza e non producendo i roghi tossici che avvelenano e ammazzano" ribadisce il leghista all'assemblea nazionale Cna a Milano.

"Le imprese campane pagano la tassa di smaltimento rifiuti come i milanesi e i romani, e non capisco perché quello che accade in tutta Italia e in tutto il mondo non debba accadere in alcune regioni. Se produci dei rifiuti, quasi ovunque quei rifiuti significano ricchezze e non significano devastazione", dice.

"Bisogna spiegare alla nostra gente che per il nostro bene e per il nostro business - ho visitato dei paesi europei dove i termovalorizzatori sono al centro della città e sono dei modelli culturali - non possiamo più far finta di niente. Se altri hanno fatto finta di niente per trent'anni, io non sono al governo per fare finta di niente", è il ragionamento di Salvini, che aggiunge: "Per quello che riguarda i rifiuti saremo a Caserta lunedì e troveremo sicuramente una soluzione positiva per la salute e l'economia"

Ma l'alleato pentastellato non cambia idea e, nel corso di Vivite, il festival del vino cooperativo, ripete: "Gli inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di inceneritori in Campania c'è già uno dei più grandi in Europa. Tra l'altro quella e' la mia regione, c'è la mia famiglia, e il Movimento ha preso quasi il 60% e crediamo Di sapere che in quella regione bisogna fermare il business dei rifiuti".

E se Salvini volesse far salire la tensione sul tema perché in fondo punta a fare il premier? Per Di Maio questa ipotesi per il momento "non c'è". "Credo solo che quando si sa che due forze politiche abbiano idee diverse questo non sia un problema, anche quando lo si dice - spiega - L'importante è sapere che cosa c'è nel contratto e non serve creare tensioni inutili quando una cosa non è prevista e quindi il problema non si pone".

Al di là della polemica politica, in ogni caso, resta l'emergenza. Nella a Torre del Greco, nel Napoletano, montagne di rifiuti sono state incendiate. A prendere fuoco sono stati i cumuli di spazzatura ammassati per le vie del quartiere Sant'Antonio, nei pressi dell'Ecopunto di via del Lavoro, non lontano da un complesso di palazzine di edilizia popolare e da un parco giochi ormai dismesso. Da giorni l'immondizia non veniva raccolta in quella zona e probabilmente i cittadini, esasperati, hanno pensato di risolvere la situazione hanno appiccato il fuoco. Ad avvisare i vigili del fuoco sono stati i residenti del quartiere, che hanno visto le fiamme avvicinarsi alle proprie case. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

