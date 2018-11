Inceneritori, Costa: "Sarà la storia a farli chiudere"

"Sugli inceneritori il tema non è se inquinano o meno. Il tema su cui bisogna ragionare e se conviene o no economicamente: alla fine sarà la storia a farceli chiudere". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in visita a Torino nella scuola Vittorio Veneto, dove con la sindaca Chiara Appendino ha partecipato alla piantumazione degli alberi. "Come paese stiamo lavorando per arrivare nel 2035 ad una raccolta differenziata del 100%: non avranno più niente da lavorare", ha aggiunto Costa che chiude le porte a una ipotetico spegnimento anticipato del termovalorizzatore del Gerbido: "Qui abbiamo obblighi contrattuali fino al 2032 quindi questi sono i tempi"