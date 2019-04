Incendio Notre-Dame, Fico: Immagini terrificanti, vicinanza da Camera

di dab

Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Terrificanti le immagini di Notre-Dame in fiamme. Immagini che non avremmo mai voluto vedere per un luogo simbolo della Francia, della cultura europea, un patrimonio dell'umanità. Tutta la mia vicinanza e quella di Montecitorio al popolo francese". Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto Fico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata