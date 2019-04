Incendio Notre-Dame, Di Maio: Supporto e sostegno da tutto governo Italia

di dab

Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Sono vicino al popolo francese per questo terribile incendio che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame, patrimonio dell'umanità tutta. Per Parigi e la Francia il supporto e il sostegno di tutto il governo italiano". È il messaggio di vicinanza lanciato dal ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio, per il rogo divampato nella cattedrale parigina.

