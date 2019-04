Incendio Notre-Dame, Conte: Colpo al cuore per Francia e gli europei

di dab

Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Un colpo al cuore per i francesi e per tutti noi europei". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per commentare il rogo della Cattedrale a Parigi. Il premier ha scelto di scrivere il messaggio in francese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata