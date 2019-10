Imprese, Mattarella: Servono regole semplici e fiscalità equa

di ect

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare questo percorso con una strategia complessiva, assicurando un ambiente che favorisca l'imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa, che non distorca la concorrenza tra operatori". Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Cna Daniele Vaccarino in occasione dell'assemblea nazionale che si è aperta ad Ancona.

