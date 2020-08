Immigrazione, Salvini: "Ho fatto i complimenti a Musumeci"

(LaPresse) "Ho fatto i complimenti a Musumeci, uomo libero che ha detto: 'entro domani non voglio più un immigrato clandestino in Sicilia'", così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando durante un incontro a Foggia. "Sicilia, Calabria e Puglia non sono i campi profughi d'Europa. Sono terre di: bellezza, ricchezza, lavoro e cultura. Se io andrò a processo a Catania per aver bloccato gli sbarchi, penso che dopo di me dovranno andare processo quelli che hanno agevolato e organizzato gli sbarchi", ha aggiunto il senatore.