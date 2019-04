Ilva, Di Maio: Dimissioni commissari da 1/6, a breve sostituti e fase 2

di dab

Milano, 23 apr. (LaPresse) - "È appena arrivata la lettera di dimissioni dei tre commissari Ilva, Corrado Carrubba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi, con decorrenza dal primo giugno 2019. A ore saranno individuati i nuovi commissari, che per il prossimo mese e mezzo affiancheranno i commissari uscenti per occuparsi di tutte le vicende relative ad Ilva". Lo dichiarato il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier, Luigi Di Maio. "Voglio personalmente ringraziare Corrado Carrubba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi per il senso delle istituzioni dimostrato e per il lavoro svolto insieme a partire da giugno 2018", prosegue. "Un lavoro che ha portato alla chiusura dell'accordo Ilva-Arcelor Mittal: la migliore intesa possibile nelle peggiori condizioni possibili, grazie alla quale abbiamo preteso e ottenuto che non fosse licenziato alcun lavoratore e che fossero decisamente migliorati i termini ambientali definiti nell'accordo del 2017. Un lavoro di squadra che non dimenticherò - continua il capo politico M5S -. Ora inizia la Fase 2, nella quale non ci si limiterà alla gestione della procedura di amministrazione straordinaria, ma in cui progetteremo e realizzeremo il futuro di Taranto, concentrandoci in particolare sulle attività di bonifica e sul rilancio economico e sociale del territorio". L'appuntamento "è per domani, mercoledì 24 aprile a Taranto, con la prima seduta del tavolo istituzionale permanente a guida del ministero dello Sviluppo economico", conclude.

