Il sindaco di Diamante beve l'acqua del mare: "E' pulito"

Per dimostrare che il mare della sua città, Diamante, in provincia di Cosenza, non è inquinato, il sindaco beve un bicchiere in diretta su Facebook. A pubblicare il video è stato proprio lui, Ernesto Magorno, che ha difeso il suo mare: "E' pulito, la bevo per dimostrare alla città e ai turisti che il nostro mare è veramente pulito".