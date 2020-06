Il regime venezuelano di Chavez finanziò il M5S con 3,5 milioni nel 2010

Secondo quanto sostiene il quotidiano spagnolo ABC, nella sua versione online, il presidente venezuelano Nicolas Maduro nel 2010 diede la sua autorizzazione per inviare una valigia con 3,5 milioni di euro al consolato venezuelano di Milano per finanziare "en negro" il Movimento 5 Stelle. E' quanto emerge da un documento classificato come riservato dalla Direzione Generale dell'Intelligence del Paese sudamericano che ABC sostiene di aver visionato. In quel periodo, Maduro era ministro degli Esteri. Presidente era Hugo Chavez. Sempre secondo quanto dice ABC, il console Carlo di Martino avrebbe fatto da intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ricevesse il denaro in contanti. Davide Casaleggio ha annunciato querele.

Immediata anche la smentita del Movimento: "Quella dei presunti finanziamenti del Venezuela al Moviemento 5 Stelle è una fake news semplicemente ridicola e fantasiosa - afferma in una nota il capo politico 5 Stelle Vito Crimi - Sulla questione non c'è altro dire, se non che del lontano 2010 ricordo quando ero candidato presidente alle regionali in Lombardia. Anche allora, così come negli anni a seguire, quella che realizziammo fu una campagna elettorale fatta con pochissime risorse e mezzi, frutto di micro donazioni dei cittadini italiani. Per il resto, valuteremo se adire alle vie legali. Certamente non ci lasciamo distrarre da certe sparate o intimidire da quei partiti e poteri che già le stanno cavalcando per cercare di indebolire la nostra posizione di baluardo a tutela degli interessi dei cittadini".

