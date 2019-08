Il presidente Cirio vuole la Tav e visita il cantiere: "Opera irreversibile"

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio è andato oggi in visita al cantiere Tav di Chiomonte, in Val Susa, con alcuni assessori della sua giunta. Un sopralluogo voluto per illustrare al nuovo esecutivo piemontese lo stato dei lavori della Torino-Lione ma anche una gesto simbolico per ribadire che l’opera si farà.