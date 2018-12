Il padre di Di Maio: "Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero, ma Luigi non ha colpa"

Il papà del vicepremier pentastellato in un video su Facebook torna sulle polemiche legate alla sua azienda: "Non avevo altre soluzioni. Ho commesso errori e mi prendo le responsabilità, chiedo scusa ma lasciate stare la mia famiglia"

"Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero, ma l'ho fatto perché in quel momento non trovavo altre soluzioni. Ho commesso errori e leggerezze di cui mi prendo tutte le responsabilità. Sono pronto a rispondere degli errori, ma dovete lasciare stare la mia famiglia". Così Antonio Di Maio, padre del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, in un video su Facebook torna sulle polemiche legate alla sua azienda.

"Sono un semplice imprenditore che ha commesso degli errori. Chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che ha provato e chiedo scusa anche agli operai che hanno lavorato senza contratto per la mia azienda anni fa - continua Antonio Di Maio - Mi dispiace per mio figlio Luigi, ma lui non ha la minima colpa e non era a conoscenza di nulla. Come ogni padre ho provato a non far mancare mai nulla alla mia famiglia. Per questo, nei periodi difficili, ho cercato di andare da solo perché non volevo pesare su di loro. So che tanti padri mi capiscono".

E ancora. "Non potendo attaccare l'onestà, la trasparenza di Luigi, sono partiti attacchi spropositati contro la sua famiglia. Luigi a volte mi ha dato una mano in azienda, e ci sono tutti i documenti che lo provano. Sono orgoglioso di Luigi". Poi le scuse: "A mio figlio dico che mi dispiace per tutto quello che sta passando. Da padre posso solo incoraggiarlo ad andare avanti. Credo che stia facendo il bene di questo paese contro tutto e contro tutti".

