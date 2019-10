Il messaggio Di Maio a San Valentino: Proteggi gli innamorati del bene comune

Passaggio 'particolare' per Luigi Di Maio, nella veste di capo politico M5S, nel rush finale della campagna elettorale le regionali in Umbria, di domenica prossima. Il ministro degli Esteri, durante il suo tour, ha fatto tappa anche al Santuario di San Valentino, a Terni. Come è prassi, anche Di Maio ha voluto lasciare un messaggio scritto di suo pugno sul registro degli ospiti. Una 'richiesta speciale' al Santo protettore degli innamorati: "San Valentino protegga tutte le persone innamorate del bene comune. L’amore per la cosa pubblica e per il Paese salveranno questa nazione". Con tanto di firma in calce, per questa 'dichiarazione d'amore' per l'Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata