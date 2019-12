Il messaggio di fine anno di Salvini: "Se nel 2020 sarò processato, lo farò a testa alta"

(LaPresse) "Se il 2020 sarà l'anno in cui sarò processato, lo farò a testa alta, a nome di un popolo". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. "Se pensano di processare Salvini per aver difeso i confini italiani, sappiano non verrà processato un singolo ma un intero popolo, quindi si facciano avanti", aggiunge.