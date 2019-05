Il figlio di Maroni si candida contro la Lega con un lista civica del centrosinistra

Fabrizio Maroni, figlio minore di Roberto, ex ministro dell'Interno e attuale governatore della Lombardia, è nella lista civica 'Comune e Comunità Uniti per Lozza' che sostiene la candidatura del sindaco uscente di Lozza (poco più di 1250 abitanti in provincia di Varese), Giuseppe Licata del Pd. Lo scrive 'La Prealpina'.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Fabrizio Maroni sogna di fare il giornalista e non il politico di professione e ha vinto il 'Premio Chiara giovani' qualche anno fa quando era studente del liceo classico 'Cairoli' di Varese. Il 19enne, che studia scienze politiche, "ha scelto - scrive la Prealpina - di mettersi a disposizione della comunità ma non al fianco della Lega" e ha optato "seppure si tratti di una lista civica, per l'area di centrosinistra".

E il sindaco di Licata, ripreso dal quotidiano, dichiara: "Ebbene sì, in lista abbiamo Fabrizio che è un ragazzo splendido. Sono molto contento che abbia deciso di mettersi a disposizione della comunità ma non perché è figlio di Roberto Maroni, ma per il tipo di persona che è. Un giovane che ha dimostrato in altre occasioni di essere capace e volenteroso: questo è il primo gradino per misurarsi con la comunità".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata