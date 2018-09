Il decreto su Genova al colle. Toti: non è detto sia soddisfacente

Dopo 44 giorni dal crollo del Ponte Morandi, il decreto per Genova ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato. Nel testo, giunto stamattina al Quirinale per la firma di Sergio Mattarella, viene specificato che Autostrade per l’Italia, ritenuta «responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità» del ponte Morandi crollato, dovrà «far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura». Trovate quindi le coperture per il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri due settimane fa. Rimangono comunque le perplessità di Giovanni Toti. "Non è detto che sia soddisfacente", avverte il governatore della Liguria.