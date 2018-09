Il decreto Genova arriva al Quirinale

Il decreto su Genova arriva al Colle dal presidente Mattarella. Nel testo finale, secondo quanto si apprende, Autostrade non avrebbe alcun ruolo nella ricostruzione del ponte Morandi, crollato la vigilia di Ferragosto, così come ribadito più volte dal vicepremier Luigi Di Maio. I lavori saranno affidati a un'azienda di Stato, a decidere sarà il commissario per il cui nome serve ancora tempo. All'interno del governo si discute anche delle coperture: Autostrade non sembra disposta a versare i soldi senza avere garanzie. Intanto il governatore della Liguria Giovanni Toti avverte: "In 12- 15 mesi il ponte si può ricostruire. Non tollereremo ritardi".