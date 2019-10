Il Cdm dà il via libera alla manovra, tetto al contante a 2 mila euro contro l'evasione

Approvati nella notte salvo intese dopo una riunione fiume la Legge di Bilancio per il 2020 e il Decreto fiscale collegato: parte 'Italia cashless' per favorire i pagamenti digitali. Taglio al cuneo fiscale per i lavoratori nel 2020. Conte: "Manovra espansiva, dobbiamo ritenerci soddisfatti"

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera salvo intese nella notte alla Legge di Bilancio per il 2020 e al Decreto fiscale collegato dopo una riunione fiume durata quasi 6 ore. "La manovra è espansiva, dobbiamo ritenerci soddisfatti", dice il premier Giuseppe Conte al termine. La legge di Bilancio varata dal governo è incentrata sul piano 'Italia cashless' per contrastare l'evasione fiscale. Il tetto al contante scende da 3mila a 2mila euro nel 2020 e 2021, per poi calare a mille euro negli anni successivi: questo l'accordo trovato nonostante i forti dubbi di Italia Viva. Ci saranno un superbonus per i pagamenti con le carte e 600 milioni per le famiglie, con asili nido gratuiti per gran parte delle famigli. Nel provvedimento anche i 3 miliardi per il taglio alcuneo fiscale che riguarderà i lavoratori ma non le imprese.

