I big 'bucano', ma la comunicazione del governo ha bisogno di un 'rimpasto'

di Dario Borriello

All'orecchio esperto non sarà sfuggito che, quando intervengono pubblicamente, quasi mai Giuseppe Conte, Luigi Di Maio o Matteo Salvini sbagliano un colpo. Nella comunicazione del premier e dei suoi vice si nota chiaramente una lunga preparazione, sia che si tratti di parlare alla piazza, sia che si trovino davanti una telecamera o l'obiettivo dei social network. Della macchina della comunicazione M5S si è detto e scritto ormai tutto, anche della mitologica 'stanza dei video' alla Camera, con telecamere e sistemi di montaggio degni di uno studio televisivo. Ma la strumentazione tecnica è solo uno dei segreti del successo comunicativo Cinquestelle. O, almeno, di quello dei suoi big.

Dietro a una dichiarazione di Di Maio c'è un gran lavoro che valorizza gli sforzi del capo politico: dalla 'manina' sulla Pace fiscale ai rider, dai "prenditori" ai corrotti: le parole chiave funzionano. Che dire, poi, di Salvini. Il ministro dell'Interno sembra avere un 'manuale di istruzioni' segreto, che gli permette di dosare ogni sua parola in funzione del consenso. È 'la bestia', la macchina infallibile dei social, che trasforma ogni tiro in un gol. Dai migranti alla giustizia, dalla difesa degli arbitri delle serie minori alle immancabili foto sui profili Facebook e Instagram, gattini inclusi, passando per le dirette quotidiane. Finanche le vicissitudini amorose della sua vita privata riescono a creare empatia con gli elettori, spiegano i sondaggi.

Oltre i leader di governo, però, il meccanismo si inceppa. I rumors sui mal di pancia del ministro Paolo Savona sono solo l'ultimo capitolo. Prima ancora ci sono stati gli scivoloni del responsabile del Mit, Danilo Toninelli, e le voci sull'avvicendamento con la sottosegretaria al Mef, Laura Castelli, prontamente smentite dalla diretta interessata. Senza contare i silenzi di Giovanni Tria, diventati oggetto di una satira spassosissima da parte di Maurizio Crozza. O le uscite del titolare della Farnesina, Enzo Moavero Milanesi, che invita a "non essere ottusamente chiusi" verso i migranti economici, contraddicendo di fatto la linea del Viminale. Per non parlare dell'immancabile Giancarlo Giorgetti: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il cui nome compare sempre nella 'lista dei sospettati' ogni qualvolta c'è un intoppo nella maggioranza. E che mentre il Capitano giura che il governo durerà cinque anni, scherza davanti agli atleti al Coni: "Non so se nel 2020 sarò ancora al governo". Insomma, se ai piani alti del governo tutto funziona bene, qualcosina va sicuramente rivista nella squadra. Ma guai a parlare di rimpasto, quella è roba da prima Repubblica.

