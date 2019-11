Hong Kong, Di Maio: Rispetto per istituzioni, Parlamento e governo Italia

di dab

Roma, 29 nov. (LaPresse) - "E' strano, perché abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti con il governo cinese e allo stesso tempo in Parlamento si svolgono tante attività ogni giorno ed è giusto rispettarle, rispettare conferenze che approfondiscono questioni di livello internazionale". Così il capo politico M5S, Luigi Di Maio, da Venosa, commentando la presa di posizione dell'Ambasciata cinese in Italia sulla conferenza di Wong al Senato. "I nostri legami commerciali con tanti altri Paesi non possono assolutamente mettere in discussione il rispetto delle nostre istituzioni, del nostro Parlamento e del nostro governo", conclude il ministro degli Esteri.

