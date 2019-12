Gualtieri vs Salvini: Saldati conti Papeete. Su Mes campagna terrorista

di Donatella Di Nitto

Il ministro Gualtieri va all'attacco e su manovra e Mes tira la bordata alla Lega. Questa legge di bilancio "salda il conto del Papeete, è riuscita a fare un miracolo". Il titolare del Mef viene intervistato da Lucia Annunziata, all'indomani dell'accordo in maggioranza sulle misure che completeranno il testo della manovra. E non è tutto. Gualtieri si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe, sulla firma nei gazebo del Carroccio contro il fondo salva-Stati, ed è tranchànt: "Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone". Del resto, "se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa".

Una combinazione di colpi da navigato boxer, che non lascia indifferente il leader leghista. In collegamento da Milano, sempre per la trasmissione 'In mezz'ora in più', Salvini prima torna sul Mes: "A ogni tavolo, pubblico e privato, negli ultimi sei anni abbiamo sempre detto che il Trattato era contro l’Italia e non andava firmato. Abbiamo sempre risposto con due lettere: No. Se poi il signor Conte o il signor Tria hanno trasformato il No in un Ni o in un forse, ne renderanno conto non a Matteo Salvini ma al popolo italiano". E poi lancia il guanto di sfida a Gualtieri sulla manovra: "Tutto quello di cui parla è stato rinviato. Dice che accadrà, forse, a giugno, luglio, ottobre. Pure le clausole dell’Iva, che sembrano scomparse, ci saranno anche nel 2021 e nel 2022. L’unica cosa che accadrà dal primo gennaio, secondo il ministro, è che la stragrande maggioranza dei papà e delle mamme manderà gratis i propri figli all’asilo. Secondo me è una fesseria, è priva di fondamento. Comunque sono disponibile a un confronto tv a gennaio, così vediamo se è vero oppure è una bufala. O hanno trovato i soldi sotto i funghi o è una balla spaziale". Sfida lanciata, sfida accettata. Gualtieri fa sapere che è pronto al confronto tv con l'ex capo del Viminale e che lo farà a gennaio. "Riapriremo la trasmissione per l'occasione", assicura Annunziata.

La settimana trascorsa non è stata delle più semplici per il governo e quella che si apre non sarà di certo una passeggiata. Il titolare di via XX Settembre, che dice di essere guidato "dall'ottimismo della volontà", sarà schierato in prima linea in Parlamento, dove entrerà nel vivo l'esame in commissione Bilancio del Senato. L'appuntamento è oggi alle 13 con la previsione di notturne per tutta la settimana. L'obiettivo è quello di arrivare in aula giovedì 12 dicembre e con la fiducia licenziare il testo, praticamente blindato a palazzo Madama, per trasmetterlo alla Camera. E proprio sull'esame unico, Gualtieri non nega perplessità: "Sarebbe stato meglio fare le due letture parlamentari, non sono affatto contento di questo ma ci sono ragioni abbastanza oggettive. Il governo si è insediato tardi, il lavoro di preparazione della manovra è iniziato dopo, rispetto a quando sarebbe dovuto iniziare, è abbastanza fisiologico".

Per la maggioranza giallorossa un'altra potenziale grana potrebbe essere proprio il Mes. Il premier Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo mercoledì 11, con il Movimento 5Stelle spaccato sulla risoluzione della maggioranza. I pentastellati, da sempre contrari all’attuale formulazione del Trattato sul Fondo Salva-Stati, potrebbero presentare una risoluzione in autonomia, per evidenziare le differenze e mettere a dura prova la tenuta dell'esecutivo.

