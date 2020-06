Gualtieri: Scostamento probabile per aumentare dotazione fondo garanzia

di dab

Roma, 10 giu. (LaPresse) - "Ci sono molti istituti bancari che erogano senza aspettare e senza respingere quasi nessuno. Quasi tutti quelli che hanno i requisiti hanno liquidità, ciò che dimostra che le norme funzionano perfettamente e quindi stiamo facendo una pressione, stiamo invitando il sistema bancario ad adeguarsi agli standard di quelli che stanno facendo benissimo". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, durante la registrazione della puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera, su Rai1. "I numeri sono in crescita, al punto che probabilmente dovremo fare uno scostamento per aumentare le dotazioni del fondo di garanzia", spiega, perché si viaggia ormai "a ritmi di prestiti per 400 milioni al giorno".

