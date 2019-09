Gualtieri: Scontri finiti con Europa, si apre fase nuova

di ect

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Gli scontri continui con l'Europa, i proclami sui social e le assenze ai tavoli negoziali sono finiti. Si apre una fase nuova in Italia e in Europa e noi intendiamo esserne protagonisti". Così in un'intervista a Repubblica il neoministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Fino a un mese fa si discuteva di flat tax, minibot e procedura di infrazione. Oggi i temi sono investimenti verdi, lavoro e asili nido", aggiunge.

