Gualtieri: Rdc ha sostenuto crescita, su Quota 100 giudizio più severo

di abf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Complessivamente la difendo, obiettivamente Il Reddito di cittadinanza ha ridotto le diseguaglianze e anche sostenuto la crescita". Così Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, intervistato a SkyTg24. "Dobbiamo migliorarla certo. Su Quota 100 ho un giudizio più severo, ha messo un sacco di soldi su una questione singola per un Paese che non ha tantissime risorse. Punto caduta? Noi non la revocheremo, stiamo valutando vari aspetti", ha aggiunto.

