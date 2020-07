Gualtieri: No causale per rinnovo contratti a termine fino al 31/12

di abf

Roma, 21 lug. (LaPresse) - "Nel prossimo decreto ci sarà la proroga fino al 31 dicembre di non obbligo di causale per il rinnovo dei contratti a termine dopo 12 mesi". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'In onda', su La7.

