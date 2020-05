Gualtieri: In prossima legge bilancio piano per cambiare Paese

Milano, 31 mag. (LaPresse) - "Dobbiamo mettere in campo un grande progetto che ci permetta di intercettare le risorse del Recovery Fund e di partire con una nuova legge di bilancio proiettata in una programmazione pluriennale e in un progetto di rilancio mai visto in questo Paese, che permetta di cambiarlo. Bisogna essere pragramtici. E sarà la linea che seguiremo su tutto". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervistato da Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più', su Rai3.

