Gualtieri: In arrivo piano cashless, governo rispetta impegni

di abf

Roma, 7 set. (LaPresse) - "Sta per partire piano cashless per la digitalizzazione dei pagamenti, c'è un boom in questi mesi. Può essere una grande eleva per combattere l'evasione fiscale. Questo governo quando ha fatto annunci li ha rispettati". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo alla Festa dell'unita' del Partito democratico in corso a Modena.

