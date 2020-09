Gualtieri: Impegno è per Italia migliore, quella di prima non sicura

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "Il nostro impegno non è riportare l'Italia come era prima della crisi, perché quella Italia non era abbastanza forte, equa e sicura. Il nostro impegno è ritrovarci alla fine di questa emergenza in un Paese migliore. E questo richiede uno sforzo corale e collettivo che vogliamo sollecitare e incoraggiare". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

