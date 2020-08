Gualtieri: "Decontribuzione per il Sud scelta storica"

Il decreto legge agosto non solo per superare la crisi portata dal coronavirus ma anche per cambiare il Paese e rimuovere ingiustizie e arretratezze. A parlare così è il minsitro dell'Economia Gualtieri che in un'intervista a Repubblica definisce una "scelta di portata storica" la decontribuzione per il Sud. Il titolare del Tesoro annuncia poi per l'anno prossimo l'intenzione di tagliare l'Irpef. Il ministro della Salute Speranza intanto difende la scelta del lockdown: "Ha salvato l'Italia e risparmiato vite". I contagi nel nostro Paese ieri in calo: 347, oltre 200 in meno di venerdì, in aumento i morti, 13. Preoccupano i focolai, molti provocati da chi torna dalle vacanze all'estero. In Europa crescel'allarme pe runa seconda ondata.