Gualtieri: Daspo ai commercialisti? Non esiste

di ntl/abf

Roma, 8 ott. (LaPresse) - "Il Daspo sui commercialisti non esiste, non mi risulta che nessuno del governo abbia pronunciato quell'espressione, è difficile scusarsi per cose mai dette". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato riunite a Montecitorio. "I commercialisti sono una categoria molto importante e contiamo di avere un rapporto proficuo e di dialogo - aggiunge - non considereremo sperimentali e facoltativi gli Isa ma si adotteranno tutte le iniziative per la loro applicazione. Le stime sul gettito sono in linea con le previsioni e quindi positive".

