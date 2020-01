Gualtieri: Alleanza con M5S anche in prossima legislatura, Conte un riferimento

di scp

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "L'alleanza di governo tra il centrosinistra e il M5S può diventare una prospettiva strategica anche per la prossima legislatura". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'intervista a Repubblica. "Conte sta facendo molto bene il premier ed è oggettiva, affermando di non temere che il crollo elettorale dei grillini possa creare fibrillazioni tali da mettere a rischio il governo: "Non credo. Io penso che il Conte 2 e la maggioranza escano irrobustiti dal voto emiliano. Il problema del M5S non è l'alleanza con il Pd, ma ridefinire il proprio ruolo e la propria funzione come forza di governo. Un dibattito che mi pare al loro interno esista, senza dubbio travagliato, ma che confido avrà esito positivo".

