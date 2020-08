Grillo: Per società unica reti scorporo asset e Tim inverta rotta-2-

di dab

Roma, 12 ago. (LaPresse) - "È auspicabile che il progetto di creazione di una società unica delle reti e delle tecnologie venga realizzato sotto la guida e l'indirizzo di istituzioni pubbliche con un'ottica paziente, che siano in grado di garantire sicurezza, stabilità e sviluppo nel lungo periodo", sottolinea ancora Grillo. Che conclude: "Per realizzare questo progetto ambizioso bisogna pensare di separare in due la società, mantenendo inalterato l'attuale organico. Bisogna dividere i servizi dalle infrastrutture creando finalmente due società separate. La prima società sarà focalizzata sulle attività commerciali e dei servizi verso iclienti finali. La seconda società sarà proprietaria di tutte le infrastrutture che comprendono: le torri di Inwit, la rete mobile (incluso il 5G), i data center, il cloud, la rete internazionale di Sparkle, e la società sulla fibra derivante dall'integrazione della rete fissa di Telecom con quella di Open Fiber".

