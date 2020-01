Gregoretti, Zingaretti: Casellati? Vulnus, compiuto atto sbagliato

di lrs

Milano, 20 gen. (LaPresse) - "Non è un problema di litigare, fare pace o non fare pace. Ha compiuto un atto che io credo sia sbagliato. Invece di garantire la terzietà, si è schierata dalla sua parte politica. Questo rimane un vulnus, questo è un problema di una funzione istituzionale che, a nostro avviso, non è stata rispettata". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ai microfoni di Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sulla polemica con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sul caso Gregoretti.

