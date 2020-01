Gregoretti, voto a rischio: sospesi lavori in Senato dal 20 al 24/1

di ddn/abf

Roma, 8 gen. (LaPresse) - Il voto in Giunta su Matteo Salvini il 20 gennaio potrebbe essere a rischio. La conferenza dei capigruppo del Senato ha infatti previsto uno stop dei lavori di aula e commissioni, con unica eccezione per l'esame di decreti legge in scadenza, proprio dal 20 e fino al 24 gennaio in vista delle elezioni regionali. Questo potrebbe dare un assist ai commissari di maggioranza, presenti nell'organismo parlamentare guidato da Maurizio Gasparri, per rinviare il voto a dopo l'elezione in Emilia Romagna e Calabria, sulla richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania, in merito al caso Gregoretti. Il presidente e relatore Gasparri, contattato al telefono da LaPresse, ha ribadito: "Confermo il calendario deciso in ufficio di presidenza. Io mi attengo al regolamento del Senato e all'articolo 135 bis" in merito alla scadenza dei 30 giorni per fornire il parere all'assemblea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata