Gregoretti, Salvini: Vi aspetto tutti in tribunale

di egr

Roma, 13 gen. (LaPresse) - "Il presidente del Consiglio è un po' distratto: Conte ha detto che non ne sapeva niente quando io bloccavo gli sbarchi. A me la gente che perde l'onore e sacrifica la sua dignità per salvare la poltrona fa un'immensa tristezza.

Se pensano di farmi fuori in tribunale hanno sbagliato: vi aspetto tutti quanti in tribunale". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Borgo Val di Taro (Parma) in merito alla vicenda Gregoretti.

