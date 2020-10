Gregoretti, Salvini vede Meloni e Tajani: incontro riservato

di ddn/mad

Catania, 3 ott. (LaPresse) - Matteo Salvini ha incontrato in un luogo riservato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e la presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Un caffè prima dell'udienza al tribunale di Catania, dove il leader della Lega è indagato per sequestro di persona per il caso Gregoretti.

