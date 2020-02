Gregoretti, Salvini: Unica cosa su cui governo è stato d'accordo

di scp/ect

Torino, 13 feb. (LaPresse) – "L'unica cosa su cui si sono trovati d'accordo in sei mesi è sul voto di ieri, ho l'onore di averli messi d'accordo, ho saldato la maggioranza". Così il leader leghista Matteo Salvini nella tappa del suo 'Giro d'Italia' al Lingotto di Torino, parlando del voto della maggioranza di governo sul caso Gregoretti. "Il 99,9% dei giudici sono persone per bene e rispettabili, io non ho paura", ha aggiunto, "io vado a processo su esposto di Legambiente Sicilia, rendetevi conto che Paese".

