Gregoretti, Salvini: Tranquillo e sereno come non mai

di ddn/ect

Catania, 3 ott. (LaPresse) - "Giudice da più di un'ora in Camera di Consiglio per prendere la sua decisione. Sapete che sono tranquillo e sereno come non mai?". Così Matteo Salvini, leader della Lega, su Twitter mentre è in corso l'udienza preliminare a Catania per il caso Gregoretti.

