Gregoretti, Salvini: Pronto a intervenire, testa alta e coscienza pulita

di npf/ect

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Pronto per intervenire in Senato, a testa alta e con la coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente. 'Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui'". Lo scrive su Twitter il senatore della Lega Matteo Salvini mentre è in corso in Senato l'esame del parere il fornito dalla giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Gregoretti. La Giunta ha dato parere favorevole al processo.

