Gregoretti, Salvini: Politiche condivise da Lega e M5S

di ddn/npf/abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Riconosco al ministro Speranza un coraggio che altri suoi colleghi non hanno avuto in questo periodo. Fortunatamente è arrivato lui a rendere evidente che la salute dei nostri figli viene prima di ogni altra cosa". Così Matteo Salvini parlando in aula al Senato.

