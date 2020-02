Gregoretti, Salvini: Ho difeso Paese, processo non porterà a condanna

di lcl

Milano, 13 feb. (LaPresse) - "E' la prima conferenza stampa che faccio dopo essere stato mandato a processo. Continuo a ritenere di aver svolto il mio dovere, senza timore e preoccupazione. Ho difeso il mio Paese, come prevede l'art 52 della Costituzione. Non penso che il processo porterà ad alcuna condanna". Così Matteo Salvini in conferenza stampa all'Associazione Stampa estera.

