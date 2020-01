Gregoretti, Romeo: Chiediamo che decida Giunta per il regolamento

di scp

Roma, 16 gen. (LaPresse) - "Il gruppo Lega Salvini premier formalizzerà la richiesta alla fine di questa seduta, si vada in Giunta del regolamento". Così il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo intervenendo in aula sulla data per la votazione in Giunta delle elezioni e delle immunità sull'autorizazzione al processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti. "Volete processare Salvini e non avete il coraggio di farlo prima delle elezioni", ha rimarcato.

