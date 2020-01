Gregoretti, quesito minoranza: Termine 30 giorni per voto Giunta è ordinatorio?

di npf/scp

Roma, 17 gen. (LaPresse) - La minoranza, secondo quanto si apprende, ha consegnato alla Giunta per il regolamento il quesito che sarà decisivo per decidere se il voto che riguarda il processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti si terrà il prossimo 20 gennaio. "Il termine di 30 giorni perché la Giunta del regolamento si esprima - si legge nel quesito - è ordinatorio?".

