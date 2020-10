Gregoretti, pm rinnova richiesta archiviazione per Salvini

di ddn/ect

Catania, 3 ott. (LaPresse) - La procura di Catania, secondo quanto si apprende, ha rinnovato la richiesta di archiviazione per Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona nel caso Gregoretti. In aula, per l'accusa, è presente il sostituto procuratore Andreas Bonomo e l'udienza si tiene davanti al gup Nunzio Sarpietro.

