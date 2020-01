Gregoretti, memoria Salvini: Agito nell'interesse dell'Italia

Roma, 3 gen. (LaPresse) - Matteo Salvini ha agito nell'interesse dell'Italia, col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. Questa la difesa dell'ex ministro dell'Interno contenuta nella memoria depositata questa mattina in Giunta per le immunità del Senato, dove pende la richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania per il caso Gregoretti. Si tratta di circa 30 pagine tra memoria e allegati.

