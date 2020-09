Gregoretti, Meloni: Sabato in piazza con delegazione FdI a Catania

di ddn/dab

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Sabato 3 ottobre sarò personalmente a Catania, insieme a una delegazione di Fratelli d'Italia, per manifestare la nostra solidarietà a Matteo Salvini e per difendere un principio sacrosanto: un Ministro non può essere processato per aver difeso la legge italiana e i confini nazionali dall'immigrazione illegale". Lo scrive su Facebook il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

