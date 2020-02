Gregoretti, Meloni in Senato per ascoltare Salvini

di ddn/npf/egr

Roma, 12 feb. (LaPresse) - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è in Senato per ascoltare l'intervento di Matteo Salvini, su cui oggi l'aula si esprimerà in merito alla vicenda Gregoretti. Un chiaro segnale di compattezza del centrodestra che la presidente vuole dimostrare a sostegno dell'ex ministro dell'Interno, a fronte anche delle tensioni interne al centrodestra. Meloni siede in tribuna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata