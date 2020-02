Gregoretti, Meloni: In Senato in solidarietà con Salvini

di ddn/npf/abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Sono qui per ascoltare l'intervento di Matteo Salvini in solidarietà con il tentativo di processarlo per aver fatto il suo lavoro". Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, arrivando in Senato. "Se passa il principio che in Italia un ministro non può fare quello che la gente gli chiede e quello per cui le persone lo hanno votato è finita la democrazia" aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata