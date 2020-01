Gregoretti, Meloni: Comprendo Salvini, ma Fdi voterà no a processo

di ddn

Roma, 19 gen. (LaPresse) - "Comprendo la scelta di Salvini ma rimane surreale che un ministro che ha fatto il suo lavoro sia processato per questo. Ragione per la quale Fratelli d'Italia intende confermare il suo voto contrario all'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intercettata telefonicamente da LaPresse, dopo l'appello del leghista ai senatori di votare domani in giunta l'ok a processo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata